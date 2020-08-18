Filipinler'in üçüncü büyük adası Samar'da, 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 30 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin meydana getirdiği hasara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı, tsunami uyarısı da verilmedi.

Depremin yaşandığı Samar Adası'nda yaklaşık 2 milyon insan yaşıyor.