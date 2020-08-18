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Filipinler'de 6,6 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Getty]
Filipinler, 6,6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremde can ya da mal kaybına dair henüz bir bilgi yok.
Filipinler'in üçüncü büyük adası Samar'da, 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 30 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremin meydana getirdiği hasara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı, tsunami uyarısı da verilmedi.
Depremin yaşandığı Samar Adası'nda yaklaşık 2 milyon insan yaşıyor.
Etiketler: Filipinler'de deprem Filipinler son depremlerSon Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 04:29
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