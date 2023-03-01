Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 20:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filipinler'de 5 kişiyi taşıyan tıbbi helikopter kayboldu
[Fotograf: AA]
Filipinler'de bir hasta ve bir hemşire de dahil olmak üzere beş kişiyi taşıyan bir tıbbi helikopterin kaybolduğu bildirildi.
Sivil havacılık yetkilileri, pilot, hasta, iki refakatçi ve bir hemşirenin bulunduğu helikopterin Palawan bölgesindeki bir hastaneye uçarken kaybolduğunu, havadan ve denizden arama başlatıldığını söyledi.
Kayıp helikopterdeki hemşire dışında herkesin Filipinli olduğu kaydedildi.
Etiketler: Filipinler
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