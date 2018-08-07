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Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den suça karışan polislere ölüm tehdidi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, suça karıştığı iddia edilen 102 polisle yaptığı görüşmede, tekrar hata yapmaları durumunda öldürme talimatı vereceğini söyledi.

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Filipinler Devlet Başkanı Duterteden suça karışan polislere ölüm tehdidi

Bazı suçlara adı karışan polislerin dosyalarını tek tek inceleyeceğini kaydeden Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, "Eğer böyle devam ederseniz, sizi gerçekten öldüreceğim. Bundan sonra sizi özel olarak izleyecek bir ekip olacak. En ufak hatanızda öldürülmeniz için talimat vereceğim." ifadelerini kullandı.

"İnsan hakları' diye bize kızmayın"

Polislerin ailelerine de çağrıda bulunan Duterte, "Bu polisler ölürse insan hakları diye bize kızmayın. Çünkü ben uyarımı yaptım." dedi.

Polislerin, yolsuzluk, tecavüz, uyuşturucu ticareti gibi suçlarla itham edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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