Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 03:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fildişi Sahili'nde iktidar partisi seçimi kazandı
[Fotoğraf: AA - Fildişi Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara]
Fildişi Sahili'nde 6 Mart'ta yapılan milletvekili seçimleri, iktidardaki Demokrasi ve Barış için Houphouetistler Birliği partisinin zaferiyle sonuçlandı.
Bağımsız Seçim Komisyonunun duyurduğu kesin sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın partisi Demokrasi ve Barış için Houphouetistler Birliği (RHDP), 255 üyeli mecliste 137 koltuk alarak çoğunluğu sağladı.
Yaklaşık 7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, seçimlere katılım oranı yüzde 37 olarak gerçekleşti.
Ülkede, Ekim 2020'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ouattara, görevindeki 3'üncü dönemine girmişti.
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