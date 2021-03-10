Bağımsız Seçim Komisyonunun duyurduğu kesin sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'nın partisi Demokrasi ve Barış için Houphouetistler Birliği (RHDP), 255 üyeli mecliste 137 koltuk alarak çoğunluğu sağladı.

Yaklaşık 7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, seçimlere katılım oranı yüzde 37 olarak gerçekleşti.

Ülkede, Ekim 2020'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ouattara, görevindeki 3'üncü dönemine girmişti.