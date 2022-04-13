Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fildişi Sahili'nde hükümet istifa etti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Fildişi Sahili Başbakanı Patrick Achi istifasını sundu.
Fidişi Sahili'nde yerel basında çıkan haberlerde, Başbakan Patrick Achi'nin Bakanlar Kurulu sırasında Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'ya istifasını sunduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Ouattara'nın yeni başbakan ve yeni hükümeti gelecek hafta duyuracağı kaydedildi.
Achi, başbakanlık görevine, selefi Hamed Bakayoko'nun hayatını kaybetmesinin ardından 26 Mart 2021'de getirilmişti.
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