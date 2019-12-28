Dünya
Fiji'yi Sarai Kasırgası vurdu28 Aralık 2019 Cumartesi 14:28 - Son Güncelleme 28 Aralık 2019 Cumartesi 14:40
Fiji'de etkili olan Sarai Kasırgası nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi tahliye edilerek sığınaklara yerleştirildi.
[Fotoğraf: Reuters]
Kasırga nedeniyle ülkedeki birçok evde maddi hasar oluştu, tarım arazileri zarar gördü.
Ülke çapında elektrik kesintileri yaşanırken, uçuşlara da ara verildi.
Yetkililer yerel halka ve turistlere "dikkatli olma" çağrısında bulundu.
Kaynak: DHA
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