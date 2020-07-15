Darbe girişiminin ardından FETÖ ile bağlantılı Tiflis'teki Nikoloz Tsereteli Uluslararası Okulunun, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında sona eren ruhsatı Gürcistan makamlarınca yenilenmedi. Aynı şekilde, 2017 yılının başlarında Batum'daki Şahin İlköğretim Okulu ve Lisesinin ruhsatı, tespit edilen eksiklikler nedeniyle Bakanlıkça iptal edildi.

Gürcistan Eğitim Bakanlığı, 30 Ağustos 2017'de de FETÖ ile bağlantılı Özel Demirel Kolejinin de ruhsatını yenilememişti.

Son olarak bu yıl Rustavi kentinde faaliyet gösteren FETÖ ile iltisaklı Şota Rustaveli İlköğretim ve Lisesinin lisansı da iptal edildi.

Bakanlığın son kararıyla FETÖ ile bağlantılı faal okul sayısı 3'e düştü.

Gürcistan'da, FETÖ bünyesindeki Uluslararası Karadeniz Üniversitesi (İBSU) faaliyetini sürdürüyor.

Ülkede, 1993'den bu yana FETÖ okullarının bağlı bulunduğu çatı kuruluş olan "Çağlar Eğitim Kurumları" ismini "Özel Demirel Koleji Şirketi" olarak değiştirdi. Öte yandan darbe girişimine kadar iş dünyasında çalışmalarını sürdüren Gürcistan Sanayiciler ve İş Adamları Derneğinin (GÜRSİAD) faaliyetleri de darbe girişiminin ardından durduruldu.

Gürcistan Türkiye'yi destekledi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından Gürcistan, darbe girişimine tepki göstererek Türkiye'de demokratik yollarıyla seçilmiş hükümeti destekledi.

FETÖ'nün darbe girişimi gecesinde Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini açıkladı. Yurt dışından Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini ise dönemin Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili gerçekleştirdi.

Gürcistan'da FETÖ ile mücadele sürüyor

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan, Türkiye'nin FETÖ'ye karşı verdiği mücadele ve bu kapsamda Gürcü yetkilileri ile sürdürdükleri iş birliği konusunda değerlendirmelerde bulundu.

FETÖ'nün yapılanmasıyla ilgili Gürcü yetkililerle sürekli bilgi paylaştıklarını belirten Yazgan, örgütün suçları hakkında ve Gürcistan’da bu örgüte örgütün temel hücrelerini oluşturan, örgüte finansman sağlayan, örgüt bireylerinin özelikle Avrupa’ya geçişlerinde bunlara imkan sağlayan yapı hakkında toplanan bilgi ve belgelerin Gürcü makamlarıyla paylaştıklarını kaydetti.

"FETÖ, Gürcistan'da gücünü kaybediyor"

Gürcistan'da FETÖ'nün gittikçe gücünü kaybettiğini ifade eden Yazgan, "Gürcistan’da FETÖ yapılanması geçmişe oranla çok daha zayıf. Bu konuda Gürcü makamlarının almış oldukları önlemler var, aynı zamanda da Gürcistan’ın gelişmesi, ekonomisinin, devletinin, devlet yapılarının daha sağlıklı bir şekilde gelişmesi sonucunda FETÖ kendine zemin bulamaz oluyor." dedi.

Yazgan, "Amacımız bu örgütün Gürcistan’da yerleşerek Türk-Gürcü ilişkilerinin sabotajına yönelik faaliyetlerini engellemek, aynı zamanda Türkiye’ye yönelik komşu ülkemizden, dost ve stratejik ortağımız Gürcistan’dan yıkıcı veya bölücü faaliyetlerde bulunmalarını engellemek." diye konuştu.

FETÖ'nün özelikle darbe girişiminden sonra Türkiye’nin değerlerini ve dış politikası öncelikleri de dahil olmak üzere çıkarlarını hedef alan diğer ülkeler ile iş birliği içinde olduğunu dile getiren Yazgan, bu yönde de çeşitli ülkeleri uyardıklarını söyledi.

"FETÖ'ye fırsat verilmemeli"

İki ülke arasındaki kültürel, sosyal ve güvenlik alanındaki ilişkilerin 2016 yılından sonra daha güçlendirildiğini kaydeden Yazgan, "FETÖ ile mücadeledenin en önemli yönlerinden bir tanesi boşluk bırakmamak, yani onların suistimal edebilecekleri alanlarda Türkiye ve Gürcistan’ın yakın iş birliği yapması. Bu sebeple devletin tüm kurumlarının Gürcistan ile ilişkilerinde, Gürcistan toplumu ile ilişkilerde yer alması önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin Gürcistan'daki yatırımların arttığı, ticaretin artarak devam ettiğini belirten Yazgan şunları kaydetti:

"COVID-19 salgını krizinin küresel düzeyde yol açtığı bu şoka rağmen Türkiye ve Gürcistan’ın iki iyi komşu ve stratejik ortak olarak güvenlik tehditleri de dahil olmak üzere iş birliğinin artırmasının FETÖ ve benzer yapılanmalara, terör örgütlerine imkan vermeyeceğine inanıyorum."

Türkiye ve Gürcistan'ın ilişkilerindeki gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Yazgan, ikili ilişkilerin daha da pekiştirilmesine katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

15 Temmuz 2016’da demokrasi ve bağımsızlık için canlarını veren şehitlerin ailelerinin adalet arayışı ve bekleyişinin sürdüğünü anlatan Yazgan, şehit yakınlarının FETÖ'nün tüm liderlerinin Türkiye’ye getirilerek adaletin önünde hesap vermelerini beklediklerini kaydetti.