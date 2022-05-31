Salmonella bakterisi bulaşan ürünlerini toplayan İtalyan çikolata firması Ferrero, Fransa ve Belçika'daki tüketicilerin tazminat talebiyle karşı karşıya.

Ferrero'nun Kinder çikolatalarından bulaşan bakteri, Avrupa genelinde 324 vakaya yol açarken, firma tonlarca çikolatayı satıştan çekti, büyük maddi kayba uğradı.

Fransa'da yaklaşık 150 bin, Belçika'da ise 10 bin kişi, İtalyan çikolata devinden tazminat talep etti.

Ferrero'nun Belçikalı yetkilileri, tazminat talep edenlerin yüzde 95'ine ödeme yapıldığını açıkladı. 40 dosyanın ise zehirlenme sonrası tıbbi tazminat olduğu, dosyaların inceleme aşamasında olduğu belirtildi.

Bakterinin çıkışındaki fabrika yeniden açılıyor

Fransa'dan olaya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Firma, bakterinin çıkış noktası kabul edilen Belçika'daki Arlon fabrikasını 13 Haziran'da yeniden açmaya hazırlanıyor.

Ancak öncesinde Belçika Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı tarafından son bir kontrolden geçecek.