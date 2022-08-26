Powell, Kansas City Fed'in ev sahipliğinde düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda para politikası ve fiyat istikrarına ilişkin konuştu.

Bu yılki teması "Ekonomi ve Politika Üzerindeki Kısıtlamaların Yeniden Değerlendirilmesi" olan sempozyumdaki konuşmasında Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) odak noktasının enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmek olduğunu söyledi.

Powell, fiyat istikrarının Fed'in sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak, bunun ekonominin temelini oluşturduğunu aktardı ve "Fiyat istikrarı olmadan ekonomi kimsenin işine yaramaz" dedi.

"Fiyat istikrarını yeniden sağlamak biraz zaman alacak"

Fiyat istikrarı olmadan herkese fayda sağlayan güçlü iş gücü piyasası koşullarının sürdürülebilirliğinin sağlanamayacağını belirten Powell, şunları kaydetti:

"Fiyat istikrarını yeniden sağlamak biraz zaman alacak ve talep ile arzı daha iyi bir dengeye getirmek için araçlarımızı güçlü bir şekilde kullanmayı gerektiriyor. Enflasyonu düşürmek, muhtemelen trendin altında bir büyüme dönemi gerektirecektir. Ayrıca, büyük olasılıkla iş gücü piyasası koşullarında bir miktar yumuşama olacaktır.

Daha yüksek faiz oranları, daha yavaş büyüme ve daha yumuşak iş gücü piyasası koşulları enflasyonu düşürürken, hane halkları ve işletmelere biraz da acı verecektir. Bunlar enflasyonu düşürmenin talihsiz maliyetleri. Ancak fiyat istikrarının yeniden sağlanamaması çok daha büyük bir acı anlamına gelir"

Powell, ABD ekonomisinin yavaşladığına işaret ederek, son ekonomik verilerden karışık sinyaller gelmesine rağmen ekonominin güçlü bir ivme göstermeye devam ettiğini ifade etti.

"Tek bir aylık iyileşme, komitenin görmesi gerekenin çok gerisinde kalıyor"

İş gücü piyasasının güçlü olduğunu belirten Powell, ancak dengede olmadığını, işçi talebinin mevcut işçi arzını önemli ölçüde aştığını kaydetti.

Powell, enflasyonun yüzde 2'nin çok üzerinde seyrettiğine dikkati çekerek, yüksek enflasyonun ekonomide yayılmaya devam ettiğini dile getirdi.

Fed Başkanı Powell, "Temmuz ayı için daha düşük enflasyon okumaları memnuniyetle karşılansa da tek bir aylık iyileşme, enflasyonun düştüğünden emin olmadan önce komitenin görmesi gerekenin çok gerisinde kalıyor" dedi.

"Eylül toplantısındaki kararımız, gelen verilere ve gelişen görünüme bağlı olacak"

Politika duruşunu kasıtlı olarak enflasyonu yüzde 2'ye düşürmek için yeterince kısıtlayıcı olacak bir seviyeye taşıdıklarını belirten Powell, temmuz toplantısındaki faiz artırımının ikinci 75 baz puanlık artış olduğunu, o zaman bir sonraki toplantıda alışılmadık derecede büyük bir artışın daha uygun olabileceğini söylediğini anımsattı.

Powell, "Eylül toplantısındaki kararımız, gelen verilerin toplamına ve gelişen görünüme bağlı olacaktır." diye konuştu ve bir noktada para politikası duruşu daha da sıkılaştıkça, artışların hızını yavaşlatmanın uygun olacağını yineledi.

Fiyat istikrarının yeniden sağlanmasının muhtemelen bir süre daha kısıtlayıcı politika duruşunun sürdürülmesini gerektireceğini belirten Powell, tarihsel kayıtların politikanın zamanından önce gevşetilmesine karşı güçlü bir uyarıda bulunduğunu anlattı.

"İşin bittiğinden emin olana kadar devam edeceğiz"

Powell, Fed yetkililerinin son tahminlerinin medyan federal fon oranının 2023'ün sonuna kadar yüzde 4'ün biraz altında olduğunu gösterdiğini ve tahminlerin eylül ayında güncelleneceğini aktardı.

Para politikası görüşmeleri ve kararlarının, hem 1970'lerin ve 1980'lerin yüksek ve değişken enflasyon döneminden hem de geçen çeyrek yüzyılın düşük ve istikrarlı enflasyon döneminden öğrendiklerine dayandığını anlatan Powell, enflasyonu düşürmek için bankanın araçlarını kullanırken bu dönemlerden edindikleri derslerin kendilerine yol gösterdiğini kaydetti.

Powell, "Talebin arzla daha uyumlu hale gelmesi ve enflasyon beklentilerinin sabitlenmesi için talebi yumuşatmak için güçlü ve hızlı adımlar atıyoruz. İşin bittiğinden emin olana kadar devam edeceğiz" dedi.