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Fas'ta görme engelliler hükümetten iş istedi

Fas'ta görme engelliler, kendilerine kamuda iş verilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

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Fasta görme engelliler hükümetten iş istedi

Diplomalı Görme Engelliler Ulusal Koordinasyonu adlı bir sivil toplum kuruluşu tarafından yapılan çağrıya katılan yüzlerce görme engelli, Fas'ın başkenti Rabat'ta hükümetten iş istedi.

Fas Aile ve Dayanışma Bakanlığı binası önünde başlayan yürüyüş, Parlamento binası önünde son buldu.

Yüzlerce görme engellinin katıldığı yürüyüşün düzenlenmesinde, Aile ve Dayanışma Bakanlığının üst katındaki oturma eyleminde, bir görme engellinin binadan düşerek yaşamını yitirmesinin etkili olduğu belirtildi.

Aile ve Dayanışma Bakanlığının üst katında 45 görme engelli, 26 Eylül'den bu yana kamuda istihdam edilme talebiyle oturma eylemi yapıyor.

Hükümetin, bu eylemin sonlandırılması karşılığında sunduğu teklif, görme engellilerce henüz kabul edilmedi.

Kaynak: AA
 

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