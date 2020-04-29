Fas ve Tunus'ta COVID-19 kaynaklı can kaybı arttı
Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 167'ye, Tunus'ta 40'a yükseldi.
Fas Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 167'ye yükseldiği belirtildi.
Ülke genelinde 37 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 4 bin 289'a çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 890 olduğu kaydedildi.
Tunus
Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.
Ülkedeki toplam can kaybının 40'a çıktığı belirtilen açıklamada, 8 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 975 olduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca ülkede şimdiye kadar 21 bin 477 COVID-19 testi yapıldığı ve 279 hastanın ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.
- 15:26
- 15:35
- 15:24
- 15:29
- 15:28