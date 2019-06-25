Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek ekonomi çalıştayına, ekonomi ve maliye bakanlıkları aracılığıyla katılınacağı bildirildi.

ABD ve Bahreyn tarafından yapılan davet üzerine katılımın gerçekleşeceği belirtilen açıklamada, katılımın, Fas'ın, başkenti Doğu Kudüs ve 1967 sınırlarında bir Filistin devleti ve iki devletli çözüm konusunda sabit duruşundan kaynaklandığı ifade edildi.

Fas'ın birçok kentinde Bahreyn'de düzenlenecek çalıştaya karşı protestolar düzenlenmişti.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Filistin yönetiminden boykot çağrısı

Filistin yönetimi, çalıştaya katılmayacağını açıklarken, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı.

Filistin yönetiminin bu çağrısına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ın Manama'daki çalıştaya katılacağı duyurulmuştu.

İsrail basınına konuşan ve adı açıklanmayan Beyaz Saray'dan bir yetkili de dün Ürdün, Mısır ve Fas'ın çalıştaya katılacaklarını Washington'a ilettiğini iddia etmişti.

Kaynak: AA