Fas Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19'la ilgili internet sitesinden yapılan açıklamada, 2 kişinin daha COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 137'ye yükseldiği belirtildi.

Ülkede 106 kişide daha COVID-19 teşhis edildiği ve toplam vaka sayısının 2 bin 670 olduğu ifade edilen açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının ise 298'e ulaştığı kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı da bir kişinin daha COVID-19 sebebiyle öldüğünü ve ülkedeki toplam can kaybının 6'ya çıktığını açıkladı.

Ülkede 93 kişide daha COVID-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1751 olduğu aktarılan açıklamada ayrıca iyileşen hasta sayısının ise 280'e yükseldiği ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise COVID-19 sebebiyle yeni bir ölümün gerçekleştiği ve böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybının 8'e yükseldiği belirtildi.

Son 24 saatte 345 kişide daha COVID-19 tespit edildiği ve ülkedeki toplam vaka sayısının 5 bin 8'e çıktığı aktarılan açıklamada, tedavilerinin ardından iyileşen hasta sayısının ise 510'a yükseldiği kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı da ülkede 4 kişiye daha COVID-19 teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısının 672 çıktığını açıkladı.