Haber Giriş: Kaynak: AA
Fas cezaevlerinde vaka sayısı 341'e çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fas cezaevlerinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilen kişi sayısı 83'ü hapishane görevlisi, 258'i mahkum olmak üzere 341'e yükseldi.
Fas Hapishaneler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Tanca Hapishanesi'nde 23 kişide daha COVID-19 görüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, hastalığın tespit edildiği kişilerden 12'sinin hapishane görevlisi, 11'inin ise mahkum olduğu belirtildi.
Böylece Fas cezaevlerindeki COVID-19 vaka sayısı 341'e ulaştı.
Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede şimdiye kadar 174 kişinin COVID-19'dan hayatını kaybettiğini, vaka sayısının ise 4 bin 900'ü aştığını duyurmuştu.
Sıradaki Haber
Vietnam'da okullar yeniden açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz