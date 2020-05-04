Fas Hapishaneler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Tanca Hapishanesi'nde 23 kişide daha COVID-19 görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, hastalığın tespit edildiği kişilerden 12'sinin hapishane görevlisi, 11'inin ise mahkum olduğu belirtildi.

Böylece Fas cezaevlerindeki COVID-19 vaka sayısı 341'e ulaştı.

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede şimdiye kadar 174 kişinin COVID-19'dan hayatını kaybettiğini, vaka sayısının ise 4 bin 900'ü aştığını duyurmuştu.