Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 723 yerleşimcinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’ya sabah saatlerinden itibaren gruplar halinde düzenlediğini açıkladı.

İsrail polisi de Yahudi yerleşimcilere eşlik etti.

Gün içinde daha fazla yerleşimcinin Mescid'i Aksa'ya baskın düzenlemesi bekleniyor.

Yahudi yerleşimciler üst üste 4 gündür Aksa'ya baskın düzenliyor. Mescid-i Aksa, dün de bine yakın yerleşimcinin baskınına tanık olmuştu.

İsrail'de "Tapınak Örgütleri" adıyla bilinen fanatik Yahudi grup, Yahudilerin Sukot Bayramı'nda Mescid'i Aksa'ya baskın düzenleneceğini duyurmuştu.

Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınları

Yahudi yerleşimciler dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarını artıyor.

İsrailli fanatik Yahudi yerleşimciler, geçen hafta da "Yom Kippur Bayramı" bahanesiyle İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.