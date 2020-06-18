Facebook sözcüsü Andy Stone, CNN’e, Trump’ın aşırı sağcı grup Antifa’yı hedef alan seçim reklamının Nazi sembolü içeren görseller kullanıldığı gerekçesiyle siteden kaldırıldığını söyledi.

Stone, "Bu tür reklam ve paylaşımları, yasaklı nefret gruplarının sembollerinin kullanımına karşı olan şirket politikamızı ihlal ettiği için kaldırdık." ifadesini kullandı.

Trump’ın kampanya yetkilileri ise paylaşımlarda kullanılan kırmızı ters üçgen sembolünün Nazi kamplarındaki siyasi mahkumların aksine aşırı sol örgüt olarak bilinen Antifa’yı temsil ettiğini öne sürdü.

Tartışmalı semboller içeren paylaşımların, Trump’ın ve Yardımcısı Mike Pence’in Facebook sayfasında yayımlandığı ve 1 milyondan fazla kişi tarafından görüldüğü kaydedildi.

Facebook ve Trump arasında "içerik politikaları" tartışması

ABD Başkanı Donald Trump'ın siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonrası hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolar ve yağmalamalara ilişkin, ''Yağma başladığı zaman silahlar patlamaya başlar'' paylaşımına Twitter uyarı koyarak kısıtlama getirmişti.

Facebook Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg de aynı günlerde Trump'ın tartışmalı sosyal medya paylaşımları konusunda şirketin ''nötr'' tutum sergileyeceğini açıklamış, bu konuda Twitter'dan farklı düşündüklerini belirterek, "Facebook'un insanların sosyal medyada söyledikleri her şey hakkında yargıç rolünde olmaması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Zuckerberg, kendi çalışanları dahil çok sayıda kişiden tepki toplayınca, daha sonra, ''Birçoğunuzun Başkanın geçen haftaki paylaşımlarına bir tür uyarı koymamız gerektiğini düşündüğünün farkındayım. İçerik ihlallerini (sayfadan) kaldırma ya da bırakma konusundaki seçenekleri gözden geçireceğiz.'' açıklamasında bulunmak zorunda kalmıştı.

Twitter'dan Trump'ın paylaşımına 'manipüle edilmiş medya' etiketi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede son günlerde gündemde olan ırkçılık konusunda basının yaklaşımını eleştirmek için bir video paylaştı.

Paylaşımın yaklaşık 2 saat ardından Twitter'ın paylaşıma, "manipüle edilmiş medya" etiketi eklediği görüldü.

Konuya ilişkin Trump cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Videoda ne vardı?

Trump, Eylül 2019'da çekilen ve internette o dönem gündem olan New York'ta beyaz ve siyah iki çocuğun yol ortasında koşarak birbirine sarıldığı anların görüldüğü videoyu kullandı.

Videonun ilk kısmında beyaz çocuğun siyahi çocuğun peşinden koştuğu anların "Trump'a oy veren ırkçı, siyahiyi kovalıyor" alt yazısıyla paylaşıldığı, daha sonra ise "gerçekte olan" başlığıyla görüntünün orijinaline yer verildiği görülüyor.

Videonun sonunda ise "Sorun Amerika'nın değil. Sorun yalancı basının." mesajı veriliyor.

Trump-Twitter savaşı ve sosyal medya kararnamesi

Twitter, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımların altına eklediği "bilgiyi doğrulama" etiketini, 26 Mart'ta Trump'ın California eyaletindeki "uzaktan oylama" konusunda attığı tweetlere de uygulamıştı.

Trump, bunun üzerine Twitter'ı "2020 seçimlerine müdahale" ile suçlamış, "Cumhuriyetçiler, sosyal medya platformlarının, muhafazakar sesleri susturmaya çalıştıklarını hissediyor. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz, bu platformlara ya güçlü düzenlemeler uygulayacağız ya da bunları kapatacağız." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Mayıs'ta sosyal medya platformlarının paylaşımlardan hukuki olarak sorumlu tutulmasını öngören bir kararname imzalamış ve "Twitter, saygın bir şirket olmasa ve hukuki hakkım olsa Twitter'ı da kapatırdım." demişti.

Twitter, Trump'ın 28 Mayıs'ta, siyahi George Floyd'un öldürülmesine karşı düzenlenen protestolara ilişkin yaptığı "Herhangi bir zorlukta biz kontrolü sağlayacağız ancak yağma başladığında silahlar ateşlenir." paylaşımına da "şiddeti yüceltme" etiketi eklemiş, Beyaz Saray'ın paylaşımında da aynı etiketi kullanmıştı.