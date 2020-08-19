Çikolatalarıyla ünlü İsviçre'de ilginç bir fabrika kazası yaşandı.

Zürih ve Basel arasında bulunan Olten'deki bir çikolata fabrikasının havalandırma sisteminin bozulması sonucu çikolata tozları etrafa yayıldı.

Esen şiddetli rüzgarla da birleşen çikolata tozu, fabrikanın yakın çevresine yayıldı ve bölgede ince bir toz tabaka oluşmasına yol açtı.

Fabrika üretime normal şekilde devam edebildi ve şirket parçacıkların insanlara veya çevreye tamamen zararsız olduğunu açıkladı.