Haber Giriş: Kaynak: AP
Fabrikanın havalandırma sistemi bozuldu, gökten çikolata yağdı
İsviçre'de bir çikolata fabrikasının havalandırma sisteminde arıza çıkması sonucu rüzgara karışan çikolata parçacıkları fabrika yakınındaki sokaklara ve arabalara yağdı.
Çikolatalarıyla ünlü İsviçre'de ilginç bir fabrika kazası yaşandı.
Zürih ve Basel arasında bulunan Olten'deki bir çikolata fabrikasının havalandırma sisteminin bozulması sonucu çikolata tozları etrafa yayıldı.
Esen şiddetli rüzgarla da birleşen çikolata tozu, fabrikanın yakın çevresine yayıldı ve bölgede ince bir toz tabaka oluşmasına yol açtı.
Fabrika üretime normal şekilde devam edebildi ve şirket parçacıkların insanlara veya çevreye tamamen zararsız olduğunu açıkladı.
Etiketler: kaza İsviçre fabrika çikolata yağdı çikolataSon Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:25
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