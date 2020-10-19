Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Ezidilerden Sorumlu Müsteşarı Şeyh Şemo, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki durumu kötüleştirdiğini belirterek, "Şengal'de (Sincar) barış ve huzurun sağlanması için PKK'nın bölgeden uzaklaşması gerekiyor." dedi.

Ezidi lideri Şemo, Irak hükümeti ile IKBY arasında 9 Ekim'de imzalanan ve PKK'nın Musul’un Sincar ilçesindeki varlığını sonlandırmayı öngören anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sincar anlaşmasından memnun olduklarını kaydeden Şemo, söz konusu anlaşmayla bölgenin 2014 öncesindekine benzer bir idareyle yönetileceğini söyledi.

Ezidi lider, anlaşmaya göre hiçbir silahlı grubun Sincar'da kalmayacağını, sadece Irak polisi ve yerel polisin emniyeti sağlayacağını dile getirdi.

Şemo, "Irak ordusu veya Peşmerge güçleri en az 5 kilometre uzaklıkta kalarak ilçenin güvenliğini sağlayacak ancak bunun dışında hiçbir silahlı grubun kalmaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sincar'dan göç eden kişilerin anlaşmanın gerçekleşmesi umudunu taşıdıklarının altını çizen Şemo, şöyle konuştu:

"Şengal'in huzur ve güvenliğinin tam sağlanması, idari ve devlet kurumlarının faaliyete geçmesi, yardım elinin oraya uzanması halinde, Şengal halkı da çadırlarda yaşamak istemez. Onlar da evlerine geri dönmek istiyor.”

PKK anlaşmaya engel olmamalı

Ezidi lider, PKK'nın varlığının Sincar'daki durumu kötüleştirdiğini belirterek, "Şengal’de (Sincar) barış ve huzurun sağlanması için PKK’nın bölgeden uzaklaşması gerekiyor. Şengal'e (PKK'nın) ne gibi bir hizmetleri olmuş, nasıl bir faydaları dokunmuş?" diye konuştu.

Şemo, Bağdat ve Erbil arasındaki anlaşmanın, Sincar'ın durumunun iyiye gideceğini gösterdiğini belirterek, örgütün söz konusu anlaşmaya engel olmaması gerektiği vurgusunu yaptı.

Bağdat ile Erbil arasında imzalanan Sincar anlaşması

Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim'de imzalanan anlaşma metnine göre, Sincar'da ilçe kaymakamı ve diğer idari birimler için yeni atamalar gerçekleştirilecek.

Sincar içindeki güvenliğin sağlanması ise Sincar polis güçleri, Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı ve Ulusal İstihbarat Servisi tarafından IKBY güçleriyle koordinasyonlu şekilde yürütülecek.

Yasal olmayan tüm silahlı yapıların ilçe dışına çıkarılmasını da öngören anlaşma doğrultusunda, IKBY ile iş birliği kapsamında 2 bin 500 güvenlik unsuru için atama yapılacak.

"PKK'nın varlığı sonlandırılacak"

Anlaşmada, "PKK'nın Sincar ve çevresindeki bölgelerde varlığı sonlandırılacak. PKK ve ona bağlı tüm yapıların bölgede hiçbir rolü olmayacak." maddesi de yer aldı.

Anlaşma kapsamında ayrıca, Sincar'ın güvenlik ve idari yönetiminin gözden geçirilmesi ve yeniden imarı için Bağdat ile IKBY arasında ortak komite kurulması kararlaştırıldı.

Sincar'da varlık gösteren Haşdi Şabi güçlerinin de ilçe dışına çıkarılacağı ifade ediliyor.