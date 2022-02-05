Everest Dağı'nda 2 bin yılda oluşan buz kütleleri 25 yılda yok oldu.

Maine Üniversitesi'nden 10 bilim insanından oluşan bir ekip, Everest Dağı'ndaki South Col Buzulu'nu ziyaret etti.

Dünyanın çatısı eridi

Dünyanın en yüksek hava durumu izleme istasyonları kuruldu, 7 bin 906 metre yükseklikteki buzulun içinden örnekler alındı.



İncelemeler, buz kütlesinin yüzeyde oluşum sürecinden 80 kat daha hızlı eridiğini ve son 25 yılda yaklaşık 55 metre kalınlık kaybettiğini gözler önüne serdi.

[Fotoğraf: Dirk Collins/ National Geographic]

Erimenin nedeni insan kaynaklı iklim değişikliği



Erimede, bağıl nem seviyesindeki düşüş ve güçlü rüzgarların rolü de var. Ancak ana föktör, insan kaynaklı iklim değişikliği...



Bilim insanları bu durumun büyük doğal felaketlere yol açabileceği uyarısı yaptı. Hızlı buzul erimelerinin daha fazla çığ düşmesine yol açabileceği ifade edildi.



Ayrıca, bir buçuk milyardan fazla insanın içme ve sulama kaynağının da önemli ölçüde azalabileceği vurgulandı.