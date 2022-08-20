Yeni Zelanda Tauranga'da yer alan Maunganui Dağı bölgesindeki yaşayan Ross ailesinin evine bir fok girdi.

Phil Ross, işte olduğu için fokla karşılaşamamaktan üzüntü duyduğunu belirterek, eşinin yaşadıklarını aktardı.

Ross, deniz biyoloğu olarak çalıştığını ve foku görememesinin aile içinde alay konusuna dönüştüğünü söyleyerek, "Bir deniz biyoloğunun işe yarar olabileceği nadir acil durumlardan biriydi. Sahneye çıkma şansımı kaçırdım" dedi.

Biyolog, eşi Jenn'in 06.00 civarında spor salonuna gitmek için evden çıkarken havlama benzeri bir ses duyduğunu fakat komşunun köpeğinden geldiğini düşünerek yoluna devam ettiğini söyledi.

"Oturma odasındaki kanepeye çıkıp keyif çattı"

Eşinin bir saat sonra döndüğünde içeride fokla karşılaştığını belirten Ross, hayvanın evin neredeyse her yerini gezdiğini, daha sonra da oturma odasındaki kanepeye çıkıp keyif çattığını anlattı.

Biyolog, fokun eve girmek için önce garajdaki kapıdan daha sonra da garajın içindeki evcil hayvan girişinden geçmesi gerektiğini aktardı.

Fokla karşılaşan Coco'nun komşunun evine kaçtığı ortaya çıktı.

Ailenin "Oscar" adı verdiği fok, daha sonra doğa koruma görevlileri tarafından yakalanıp denize bırakıldı.