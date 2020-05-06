Europol’den yapılan yazılı açıklamada, kuruluşun Interpol, Dünya Gümrük Örgütü ve İspanya güvenlik teşkilatı Guardia Civil ile iş birliği halinde gerçekleştirdiği "ATHENA 2" ve "PANDORA 4" adını verdikleri operasyonlar neticesinde 101 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonda ele geçirilen 19 binden fazla tarihi eserin büyük kültürel öneme sahip olduğu vurgulanan açıklamada, bunlar içerisinde Afganistan'dan İstanbul’a götürülmek istenen 971 eserin de yer aldığı söyledi.

Operasyonda kapsamında İspanya’da 242 tarihi altın takı yakalanırken, Arjantin’de 2 bin 500, Litvanya’da 1375 madeni para güvenlik birimleri tarafından ele geçirildi.

Operasyonla ilgili Europol Direktörü Catherine de Bolle, "Suç örgütleri sadece silah ve uyuşturucu kaçırmıyorlar. Bu örgütler çoğu zaman çok para getirdiği için kültür eserlerini de kaçırıyorlar" dedi.