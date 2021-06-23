Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'ndan (Europol) yapılan yazılı açıklamada, Fransız ve İsrail emniyet güçleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon neticesinde işsizlik ödeneği yolsuzluğu yapan şebekeye mensup 6 kişinin Fransa'da gözaltına alındığı açıklandı.

Şebekenin 3 bin 600 paravan firma üzerinden yaptığı işsizlik ödeneği başvurularıyla yaklaşık 12 milyon euroluk gelir elde ettiği bilgisi verildi.

İsviçre sınırında yakalandılar

Açıklamada, şebekenin başındaki Fransız ve İsrail vatandaşlıkları bulunan çiftin, Tel Aviv'e uçmak üzere kaçtıkları sırada İsviçre sınırında yakalandıkları yer aldı.

Operasyon kapsamında yanmayan ve su geçirmeyen özel çantaların içinde 1 milyon 765 bin euro, 3 bin 420 dolar nakit para ele geçirilirken, şebeke üyelerine ait banka hesaplarındaki 6,2 milyon euro donduruldu.

Son olarak şebekenin koordinasyonunu sağladığı düşünülen İsrail'in Netanya kentindeki bir iletişim merkezindeki cihazlara da el konuldu.