İsrail basınında yer alan haberlere göre, Smotrich, pek çok ülkenin tepkisini çeken, Filistinlilere yönelik "etnik temizlik" yapılması gerektiğine ilişkin açıklamalarından geri adım attı.

"Huvvara'nın yeryüzünden silinmesi gerektiği" yönündeki açıklamasının dil sürçmesi olduğunu ifade eden Smotrich, "Kelimeleri yanlış seçtim. Duygu yoğunluğu sırasında yapılmış açıklamalardı." değerlendirmesinde bulundu.

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ve evlerine yönelik saldırılarını ise "terör" olarak nitelendirmeyi kabul etmeyen Smotrich, "Bu, tehlikeli ulusal bir suç ancak terör değil" ifadesini kullandı.

İsrail güçlerinin 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a birkaç noktadan düzenlediği baskın, bölgede gerilimi yeniden tırmandırmıştı. İsrail ordusunun baskınında 11 Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Huvvara beldesinde ise 26 Şubat'ta iki Yahudi yerleşimci silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Aynı günün akşamında yüzlerce Yahudi yerleşimci, İsrail ordusunun gözetiminde Huvvara beldesine gelerek Filistinlilere karşı "toplu intikam" saldırıları düzenlemişti.

Yerleşimciler, beldede gece boyu onlarca evi ve arabayı kundaklamış, Filistinlilere saldırmış, evlerini taşlamıştı. Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu bir Filistinli hayatını kaybetmiş, olaylarda birçok kişi yaralanmıştı.

Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, bir panelde yaptığı konuşmada, Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat’ta Nablus’un güneyindeki Huvvara beldesinde Filistinlilere karşı giriştiği toplu saldırılara ilişkin "Huvvara beldesinin yeryüzünden silinmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence İsrail Devleti bunu yapmalı. Bu, Tanrı esirgesin, vatandaşın eliyle yapılmamalı." ifadesini kullanmıştı.

Smotrich'in bu açıklaması pek çok ülkenin tepkisini çekmişti. İsrail basınında 4 Mart'ta yer alan haberlerde de, Amerikalı yetkililerin, gelecek günlerde Washington'u ziyaret etmesi beklenen Smotrich ile görüşmek istemediği öne sürülmüştü.