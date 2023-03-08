Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Somali, Kenya, Etiyopya ve Cibuti liderlerinin terörle mücadele için göndermeye karar verdiği ek birliklerin bazıları ülkeye girdi.

Afrika Birliği barış gücü altında görev yapmayacağı belirtilen askerlerin sahada Somali birliklerine destek olacağı bilgisi verildi.

Somali hükümeti, geçen hafta, komşu ülkelerin askerlerinin gelecek haftalarda operasyonlarda yer alacağını açıklamıştı.

Ülkede, Afrika Birliği Geçiş Misyonu kapsamında 20 binden fazla asker görev yapıyor.

Somali, Kenya, Etiyopya ve Cibuti'nin savunma bakanları ve liderleri, şubat başında bir araya gelmiş, Eş-Şebab'a karşı ortak mücadele kararı almıştı.

Somali ordusu, son 1 yılda çok sayıda bölgeyi örgütten temizlemiş, yüzlerce teröristi etkisiz hale getirmişti.