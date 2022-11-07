Başkent Nairobi'de başlayan görüşmelere iki taraftan siyasi liderler ve askeri yetkililer katılıyor.

Çarşambaya kadar devam etmesi planlanan görüşmelerde ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesine insani yardımın ulaştırılması ve koordinasyonu gibi konuların görüşülmesi bekleniyor.

Afrika Birliği (AfB) adına görüşmelere başkanlık eden eski Nijerya Cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo, 2 Kasım'da Etiyopya hükümeti ve TPLF'nin silahsızlanma, hukuk ve düzenin iyileştirilmesi ile insani yardımın sürdürülmesi konularında anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açtı.

Bir dönem ülke siyasetinde etkin rol oynayan TPLF, mevcut Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de işbaşına gelmesi sonrası koalisyondan ayrılmış ve yeni kurulan iktidar partisine katılmayı reddetmişti. Ülkede nüfusun çoğunluğunu oluşturan Amhara ve Oromo etnik gruplarının yıllarca ayrımcılıkla suçladıkları TPLF'ye yönelik öfkesi, çatışmaların tetiklenmesine yol açmıştı.