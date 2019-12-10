FETÖ terör örgütünün yurt dışında yapılanması kapsamında açılmış olan sözde eğitim kurumlarının Türkiye'nin resim girişimleri ile Maarif Vakfı'na devrediliyor olması, örgütte arayışlara neden oldu. FETÖ militanlarının ülkelere sızdığı sözde eğitim kurumlarından 'Intellectual Schools' da bunlardan biri ve vakfa devrinin önüne geçilmesi için kurum Almanlara devredilmişti.

Örgütün Etiyopya'da sahibi olduğu ve resmi kayıtta Alman yatırımcılara devredilen 'Intellectual Schools' adlı okul, başkent Addis Ababa'da yeni bir kampüs daha açtı.

Okulun sitesinde 'Alman yatırımcı' ibaresi

Okulun resmi internet sitesinde okulun sahibi ve işletmecisi olarak 'Alman Yatırımcılar' ibaresinin kullanılması dikkat çekiyor.

Okul profilinde öğretilen diller arasında Türkçe yok

Sözde okulun internet sitesinde Şubeler sekmesi altında yer alan okula bağlı şubelerden hiçbirinde eğitim verilen diller arasında Türkçe bulunmuyor. Uluslararası Kampüs sayfasında öğrencilere ülkenin resmi dili olan Amharca ile beraber Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin öğretildiği belirtilmiş.

Tanıtım videosunda Türkçe kitap okuyan öğrenciler var

Okulun tanıtım videosunda ise öğrencilerin Almanca kitaplar yerine Türkçe bir çocuk kitabı okuduğu görülüyor.

Sözde eğitim kurumunun Misyon ve Vizyon sayfasında misyonlarının öğrencilerin ilkokuldan üniversiteye kadar 'uluslararası eğitim' almasının sağlanması olduğu vurgulanıyor. Sözde okulun vizyonu ise 'ulusal ve uluslararası ölçekte örnek bir kurum olarak, öğrencileri global vatandaş ve dünya barışı ve çeşitliliğe katkı sağlayacak liderler yetiştirmek' olarak gösteriliyor.

Kaynak: DHA