Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 245 yeni vaka görüldü, toplam vaka sayısı da 2 bin 915’e çıktı.

Son 24 saatte 7 kişinin COVİD-19 nedeniyle öldüğü tespit edildi.

Salgın nedeniyle genel seçimleri erteleme kararı alan Etiyopya'da virüsten dolayı şimdiye kadar 47 kişi hayatını kaybetti.

Geçen hafta günlük ortalama 120 vaka açıklayan ülkede ilk COVİD-19 vakası 13 Mart' ta görülmüştü.