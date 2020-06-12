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Etiyopya'da COVİD-19 salgını hız kazandı
[Fotoğraf: AA]
Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya’da günlük yeni tip koronavirüs (COVİD-19) vakaları arttı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 245 yeni vaka görüldü, toplam vaka sayısı da 2 bin 915’e çıktı.
Son 24 saatte 7 kişinin COVİD-19 nedeniyle öldüğü tespit edildi.
Salgın nedeniyle genel seçimleri erteleme kararı alan Etiyopya'da virüsten dolayı şimdiye kadar 47 kişi hayatını kaybetti.
Geçen hafta günlük ortalama 120 vaka açıklayan ülkede ilk COVİD-19 vakası 13 Mart' ta görülmüştü.
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