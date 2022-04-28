Etiyopya Yüksek İslam Konseyi Başkanı Müfti Hacı Ömer İdris, 26 Nisan'da Gondar şehrinde Müslümanlara yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Masum insanların öldürüldüğüne dikkati çeken İdris, hükümete çağrı yaparak olayla ilgili soruşturma yapılmasını ve faillerin bulunmasını istedi.

Etiyopyalı Müslüman ve Hristiyanlara da "birlik" çağrısı yapan İdris, "Köklerimize geri dönelim. Bizi tanımlayan, dinler ve halklar arasındaki uyumdur." ifadelerini kullandı.

Sivillere yönelik saldırıda 21 kişi yaşamını yitirmişti

Saldırının "planlı bir katliam" olduğu, şehirdeki bazı camilerin ve Müslümanlara ait varlıkların tahrip edildiği, kadınlara da tecavüz edildiği açıklanmıştı.

21 kişinin hayatını kaybettiği saldırının kimler tarafından ve nasıl gerçekleştirildiğine dair henüz bilgi paylaşılmadı.

Yaklaşık 110 milyon nüfusa sahip ülkenin yüzde 35'ini Müslümanlar oluşturuyor.