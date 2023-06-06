Etiyopya, Tigray'da "etnik temizlik" yapıldığı iddialarını reddetti

Etiyopya hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) Tigray ile ilgili raporuna yer verildi.

HRW'nin Tigray'da "etnik temizlik" yapıldığına dair iddialarının reddedildiği açıklamada, "İlgili alanda titiz ve güvenilir soruşturma yürütülmeden bu suçlamalar yayımlandı. İddialar herhangi bir kanıtla desteklenmiyor." ifadesi kullanıldı.

HRW tarafından 1 Haziran'da yayımlanan raporda, Tigray'ın batı bölgesinde Amhara eyalet güçlerinin etnik temizlik yaptığı iddia edilmişti.