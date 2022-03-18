Etiyopya İletişim Bakanı Legesse Tulu, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un isyancıların bulunduğu Tigray eyaletine uygulanan ablukanın kaldırılması ve insani yardım geçişlerine izin verilmesi çağrısına tepki gösterdi.

Tulu, Tigray'a her türlü tıbbi yardımın geçişine izin verildiğini, Ghebreyesus'un iddialarının gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Öte yandan, Etiyopya Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, yakıt ve gıda dolu 23 tankerin Afar eyaletinden Tigray'a hareket ettiğini söyledi.

6 milyon kişi 500 gündür ablukada

Ghebreyesus, Tigray'da 6 milyon kişinin yaklaşık 500 gündür abluka altında olduğunu vurgulayarak, "Hesaplamalarımıza göre Tigray'daki acil sağlık ihtiyaçlarını gidermek için 2 bin 200 ton acil tıbbi ekipmana ihtiyacımız var, fakat şimdiye kadar dağıttığımız 117 tonluk ekipman ihtiyaç duyulanın yüzde 1'ine bile tekabül etmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

İnsani kriz sürüyor

Etiyopya'da ordu ve isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında bir yıldan fazla süren çatışmalar büyük bir insani krize yol açtı.

Addis Ababa hükümeti, TPLF'nin bulunduğu hükümette dışişleri bakanlığı yapan Ghebreyesus'u daha önce TPLF lehine propaganda yapmakla suçlamıştı.