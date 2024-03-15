Puslu 9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.03.2024 09:09

Eski Japonya Kıdemli Adalet Bakan Yardımcısı'na, "oy satın almaktan" 2 yıl hapis

Eski Japonya Kıdemli Adalet Bakan Yardımcısı ve eski iktidar milletvekili Kakizawa Mito, Tokyo'daki yerel seçimde "oy satın aldığı" suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Japonya Kıdemli Adalet Bakan Yardımcısı'na, "oy satın almaktan" 2 yıl hapis
[Fotograf: AA]

Başkentin Koto ilçesinde Nisan 2023 yerel seçiminde "oy satın almakla" suçlanan eski Kıdemli Adalet Bakan Yardımcısı ve eski Liberal Demokrat Parti (LDP) Milletvekili Kakizawa hüküm giydi.

Tokyo Bölge Mahkemesinin kararında, 53 yaşındaki Kakizawa'nın, seçimde toplamda 2,8 milyon yenlik (19 bin dolar) "yasa dışı finansman sağlama" dahil kamu seçim yasasını ihlal ettiğine hükmedildi.

Mahkeme kararına göre Kakizawa 5 yıl ertelemeli 2 yıl hapse mahkum edildi.

Hakim Heyeti Başkanı Mukai Katsuko, kararda "(Kakizawa'nın) Suç teşkil eden eylemleri kötü niyetli suçlar ve (bunlar) halkın, 'demokrasinin temeli' seçimlerin adilliğine yönelik güvenini sarstı." ifadesini kullandı.

İtiraf etmişti

Kakizawa, daha önceki duruşmada, "hiçbirine itiraz etmeme kararı aldığı" aleyhindeki suçlamaları kabul ettiğini belirterek, "ağır sorumluluk" taşıdığını dile getirmişti.

Seçim döneminde desteklediği aday Kimura Yayoi lehine, belediye meclisi üyeleri dahil 10 kişiye, yasa dışı kampanya finansmanı sağladığı suçlamalarını kabul eden Kakizawa, eylemlerinin birçok insana büyük acı yaşattığını söylemişti.

Seçimde, Koto Belediye Başkanı seçilen Kimura Yayoi, "oy satın alma" iddiaları nedeniyle, birkaç ay sonra görevinden istifa etmişti.

Temsilciler Meclisine 5 dönem seçilen Kakizawa, altında çalışan sekreterleriyle Aralık 2023'te gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER
Japonya
Sıradaki Haber
İsrail ana muhalefet lideri: Netanyahu İsrail'in ABD'deki en büyük destekçilerini kaybetmesine neden oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:29
Rusya'da devlet başkalığı seçimi başladı
09:25
Zimbabve’de peygamberliğini ilan eden bir adamın elinden 251 çocuk kurtarıldı
09:26
Küresel piyasalarda risk iştahı güç kaybediyor
09:11
İsrail ana muhalefet lideri: Netanyahu İsrail'in ABD'deki en büyük destekçilerini kaybetmesine neden oluyor
09:10
Macron: Rusya savaşı kazanırsa Avrupa'nın kredibilitesi sıfıra iner
09:09
Hamas: Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin teklifi arabuluculara sunduk
İsrail, Nuseyrat Kampı'ndaki insani yardım dağıtım deposunu hedef aldı
İsrail, Nuseyrat Kampı'ndaki insani yardım dağıtım deposunu hedef aldı
FOTO FOKUS
Suriye'deki savaş 13'üncü yılını geride bıraktı
Suriye'deki savaş 13'üncü yılını geride bıraktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ