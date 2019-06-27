Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, yeni bir partinin lideri olarak siyasi hayata döndüğünü belirterek, “Bugün buraya çevremizde neler olduğunu yorumlamaya ve yeni bir partinin kurulduğunu ilan etmeye geldik” dedi.

Yeni kurulacak partinin ismini açıklamayan Barak, sol partilerle koalisyon kurarak Başbakan Binyamin Netanyahu’nun liderliğini yaptığı Likud’u yenmeye çalışacağını aktardı.

Başbakan Netanyahu’nun aşırı sağ partilerle kurduğu koalisyona da atıf yapan Barak, Netanyahu yönetiminin ona destek veren aşırı sağcılarla birlikte yenilmesi gerektiğini söyledi.

"Netanyahu'nun evine özgür iradesiyle döneceği son fırsat"

Barak ayrıca Netanyahu’ya seslenerek, “Bibi vakit geldi. Bu senin evine özgür iradenle döneceğin son fırsat” ifadelerini kullandı.

Ehud Barak’ın siyasi hayata döndüğünü ilan etmesiyle beraber İsrail kanal 2 televizyonu, Barak’ın partisinin 120 sandalyeli İsrail parlamentosunda 6 sandalye kazandığını gösteren bir anket yayınladı.

Kaynak: Reuters

