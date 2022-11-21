Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, suçlamaların odağında. Üstelik iddiaların sahibi, Rum liderin eski danışmanı Makarios Drousiotis.

Rum gazeteci-yazar, kaleme aldığı Crans Montana adlı kitabında, Anastasiadis’e ağır eleştiriler yöneltti.

"Başta iki devletli çözüm istedi"

Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na bizzat iki devletli çözüm istediğini iletti, federasyon tartışmalarının zaman kaybı olduğunu söyledi. Kıbrıs’ta iki devlet çerçevesinde çözüm aranması gerektiğini açıkça Çavuşoğlu’na anlattı. Böyle bir durumda, Kıbrıs Türk Devletinin AB’ye katılımını destekleyeceğini söyledi. Ancak Rum lider, çözüm için yapılan görüşmelerde, baştaki söylemlerine uygun davranmadı. Çözüm görüşmelerinin ele alındığı Crans Montana sürecinde masayı devirdi.

"BM diplomatlarını ve büyükelçileri dinletiyordu"

Drousiotis, kitabında Anastasiadis'in, önemli isimleri Rum istihbaratına dinletip takip ettirdiği iddiasına da yer verdi.



Bu isimler arasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Aleksander Downer’ın olduğunu öne sürdü. Hatta Anastasiadis'in Downer'ı istifaya zorladığı bilgisini paylaştı.



Rum yazara göre, dönemin ABD Büyükelçisi John Koenig ile İngiliz Yüksek Komiseri Matthew Kidd da dinlenenler arasında.