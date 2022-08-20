Meksika’nın Guerrero eyaletinden 26 Eylül 2014 tarihinde bir otobüsle yola çıkan Ayotzinapa Öğretmen Koleji öğrencileri, Iguala kentinden geçerken kayboldu. Yerel basında öğrencilerin, Mexico City’e bir protestoya katılmak üzere yola çıktığı ve otobüslerine ateş açıldığına dair haberler yer aldı.

Haziran 2021 yılında kemik kalıntıları bulundu ve kalıntıların 43 öğrenciden 3’üne ait olduğu açıklandı.

2012-2015 yıllarında görevde olan Başsavcısı Jesus Murillo Karam, 2015 yılında öğrencilere ne olduğuna dair açılan soruşturmayı yürütmüş ve soruşturma sonucu kurbanların aileleri tarafından eleştirilmişti.

O günlerde basına açıklama yapan bazı aileler, öğrencilerin suç çetesi tarafından öldürüldüğünü ve cesetlerin yakıldığını ileri sürmüştü. Murillo yürüttüğü soruşturma sonucunda, yerel bir çetenin öğrencileri rakip çete üyesi sandığını, onları öldürdüğünü ve cesetleri yakarak kalıntıları nehre attığını duyurmuştu.

Meksika Başsavcılığı, Karam ile birlikte asker, polis, yerel yetkili ve çete üyeleri dahil 83 kişi için daha gözaltı emri çıkartıldığını açıkladı.