Eski Avustralya Başbakanı Turnbull, Parlamentodan istifa etti

Avustralya internet sitesi "news.com.au"nun haberine göre, ülkenin yeni Başbakanı Scott Morrison, resmi ziyaret için gittiği Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, eski Başbakan Malcolm Turnbull'un "Avustralya için çok büyük işler yaptığını" belirtti.

"Ülkesine iyi ve çok önemli hizmetleri oldu"

Malcolm'un Parlamento'dan ayrılmasından duyduğu üzüntüyü belirten Morrison, "Malcolm, çok uzun zamandır sevdiğim ve yakın bir dostum. Ülkesine iyi ve çok önemli hizmetleri oldu" dedi.

Morrison, bugün istifasını sunan ülkenin 29. Başbakanına hitaben, "Ülkemize iyi hizmet ettin ve başbakan olarak ülkemiz adına sana teşekkür etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Turnbull, iki gün önce, destekçilerine bu hafta istifa edeceğini duyurmuştu.

Koalisyon hükümetinde çıkan kriz başbakan değişikliğiyle sonuçlanmıştı

Avustralya’daki Liberal Parti-Ulusal Parti koalisyon hükümetinde, göçmen alımı, enerji politikaları ve ara seçimlerdeki başarısızlıklar yüzünden çıkan kriz başbakan değişikliğiyle sonuçlanmıştı.

Başbakan Malcolm Turnbull, 21 Ağustos'ta parti içinde yapılan oylamayı 35'e karşı 48 oyla kazanarak liderliğini korumuş ancak oylamadan iki gün sonra kendisini destekleyen bakanların saf değiştirmesiyle muhalifler ikinci bir oylama istemişti.

Turnbull, ikinci bir oylama talebinde bulunan Peter Dutton ve muhaliflerin salt çoğunluk olan 43 imzayı gösteren yazılı belgeyi getirmeleri durumunda parti içi oylamayı tekrar yapacağını ve aday olmayacağını açıklamıştı.

Söz konusu imzaların sunulması üzerine aday olmayan Turnbull’un yerine Dutton’un karşısına çıkan Hazine Bakanı Scott Morrison, 24 Ağustos'ta 45 oyla Avustralya’nın 30. Başbakanı olmuştu. Rakibi ise 40 oyda kalmıştı.

Kaynak: AA