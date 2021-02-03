Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 08:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eski ABD Başkanı Trump hakkında iddianame hazırlandı
ABD'de Demokratlar, eski Başkan Donald Trump'la ilgili iddianameyi hazırladı. İddianamede Trump, Kongre baskınının doğrudan sorumlusu olmakla suçlandı.
ABD Senatosu'nda 9 Şubat'ta başlaması beklenen Trump'ın azil yargılaması öncesinde Demokratlar iddianamelerini hazırladı.
Eski Başkan Donald Trump, 6 Ocak'taki Kongre baskınında kalabalığı "isyana teşvik" ve sonrasında yaşanan şiddetin de "doğrudan sorumlusu" olmakla suçlandı.
Trump'ın anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunması ve azledilmesi gerektiği savunuldu.
Trump'ın avukatlarının iddianameye karşı savunma hazırlaması ve gelecek haftaya dek sunması bekleniyor.
Etiketler: ABD Donald Trump
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