Kelebek kubbesi, dev kaktüs bahçesi ve 40 metrelik şelalesiyle Singapur'un Changi Havalimanı dünyanın en iyi havalimanlarından biri olarak medyada sık sık yer alıyor.

Ancak bir yolcunun eşine yapmak istediği romantik sürpriz, havalimanını ilginç bir olayla gündeme getirdi.

CNN'de yer alan habere göre Singapur polisi, eşine bekleme salonuna kadar eşlik edip oradan uğurlamak için bilet alan bir yolcuyu "biniş kartını kötüye kullanmak" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Singapur yasalarına göre yolcular, aktarma alanına yalnızca seyahat etmek için girebiliyor. Biniş kartının amacı dışında kullanılması durumunda ise Singapur polisi devreye girerek söz konusu zanlıları gözaltına alıyor.

Yolcu, yaklaşık 15 bin dolar para cezasına, 2 yıla kadar hapis cezasına ya da her iki cezaya da çarptırılabilir.

Kaynak: CNN International