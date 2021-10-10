Bosna Hersek’te yaşayan Vojin Kusiç eşi için dönen ev inşa etti.

"Eşimin şikayetlerinden ve evimizi sık sık yenilenme isteğinden bıktım ve dedim ki: Sana dönen bir ev yapacağım, böylece onu istediğin gibi çevirebilirsin."

Bosna'nın kuzeyindeki Srbac kasabası yakınlarında bulunan ev, 7 metrelik (13 fit) bir eksen etrafında dönüyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Nikola Tesla ve Mihajlo Pupin'den ilham aldı

Dönüş hızı bahçedeki panelden ayarlanan ev en düşük hızda ayarlandığında 24 saatte tam bir daire çizebiliyorken en hızlı dönüşte 22 saniyede dönüyor.

Nikola Tesla ve Mihajlo Pupin'den ilham alan Kusic, iyi bir eğitim imkanı olmayan fakir bir aileden gelmenin onu kendi başına bir şeyler yapmanın yollarını aramaya yönelttiğini ifade etti.

[Fotoğraf: Reuters]

“Doktorlardan hayatımı bir yıl daha uzatmalarını istedim”

Tüm sistemi kendisinin kurduğunu ve kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede kalış süresi dışında projenin tamamlanmasının altı yıl sürdüğünü dile getiren Kusic, "Doktorlardan hayatımı bir yıl daha uzatmaya çalışmalarını istedim çünkü kafamda bu proje vardı” dedi.