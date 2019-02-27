Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların dün "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıların ardından, bir kız çocuğu yaşadığı evinin enkazı altında kaldı.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, saldırının ardından ulaştıkları bölgede kız çocuğunu enkaz altından çıkarmayı başardı.
Suriye'de Esed rejimine bağlı savaş uçakları, dün "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içerisinde yer alan Han Şeyhun ilçesinde sivil yerleşim yerlerini hedef almıştı.
Saldırıda 4 sivil hayatını kaybetmiş, 6 sivil de yaralanmıştı.
Kaynak: TRT Haber