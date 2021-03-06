Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 23:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 6 sivil yaralı
Suriye’de Esed rejimi ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güneyinde silahlı saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti. Saldırıda 6 sivil yara aldı.
İdlib'in güneybatısındaki Maarratünnuman ilçesinde konuşlu Esed rejimi ve destekçisi İran’ın kontrolündeki terörist gruplar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal etti.
Sivil yerleşimlere düzenlenen saldırıda ikisi ağır toplam 6 sivil yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Beşşar Esed İdlib
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