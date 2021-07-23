İdlib Çatışmasızlık Bölgesi'nde, Esed rejimi ve destekçilerinin ateşkes ihlalleri Kurban Bayramı'nda da devam etti.

Bayram boyunca tam 47 kez ateşkes ihlali yapıldı.

Ölenler arasında çocuklar var

Saldırılarda 13 sivil hayatını kaybederken, 19 sivil yaralandı. Saldırıların yoğunlaştığı İblin köyünde ölenler arasında 3 çocuk da bulunuyor.

Rejim ve destekçilerinin 2021 başından bu yana yaptığı saldırılarda toplamda 98 sivil öldü, 245 sivil yaralandı.

Saldırılarda 16 altyapı ve su tesisi, 2 cami, 3 okul, 2 sağlık kuruluşu, 5 petrol istasyonu ile 4 kamp alanı ağır hasar gördü.

Binlerce sivil evlerini terk etti

Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart 2020'de varılan mutabakatın ardından İdlib'de ateşkes yeniden devreye girmişti. Ancak Esed rejimi son dönemde giderek artan şekilde ateşkesi ihlal etmeye başladı.

Rejim ve destekçilerinin saldırıları nedeniyle binlerce sivil evlerini terk etmek zorunda kaldı.

