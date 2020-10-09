Ermenistan, Azerbaycan ordusu karşısında iyice köşeye sıkıştı.

Rusya ve Batı'dan beklediği desteği alamayan Erivan, kayıplarını kara propagandayla gizlemeye çalışıyor.

Ancak, Ermenistan'ın Karabağ'da çıkmaza girdiğini Rus basını da satırlarına taşımaya başladı.

Rus yayın organı Novaya Gazeta, Ermenistan'ın askeri kayıplarının açıklanandan çok daha fazla olduğunu yazdı.

Gazetenin ünlü yazarı İlya Azar, "Güney kapısındaki savaş" başlıklı yazısında, Ermenistan'ın Karabağ'daki pozisyonunu 'içler acısı' bir durum olarak tanımladı.



Bölgede yaşayanların tanıklıklarına yer veren Rus gazeteci, Ermeniler'in kayıplarını sakladığına dikkat çekti...

Azerbaycan ordusunun yalnızca Şuşa'da vurduğu kültür merkezi binasında toplantı yapan 600 Ermeni milisin öldüğünü bildirdi.

İlya Azar'ın ifadeleri, Ermeni makamlarını harekete geçirdi.

Ülkeye girişi yasaklandı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Rus gazetecinin akreditasyonunu iptal ederek ülkeye girişini yasakladı.

Konuyu sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla duyuran Azar, Erivan yönetimine tepki gösterdi.

Kendilerine basın özgürlüğü ile ilgili garanti verildiğini belirtti.

Ancak yaşananların Ermenistan'da basın özgürlüğünün olmadığını gösterdiğini dile getirdi.



Erivan'ın Karabağ'da olup bitenleri karartma çabasında olduğunun altını çizdi.

