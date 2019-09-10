Dünya
Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem10 Eylül 2019 Salı 20:41 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 20:44
Ermenistan'ın kuzeyinde, Gürcistan sınırı yakınındaki Taşir kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Taşir kentinin 11 kilometre batısı olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin yerin 7,6 kilometre derininde gerçekleştiği belirtildi.
Deprem Türkiye'de sınır illerinde de hissedildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Ermenistan deprem gürcistan