Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 12:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ermenistan Savunma Bakanı istifa etti
Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki yenilgisinin yankıları sert oldu. Erivan, peş peşe istifalarla sarsılıyor. Son olarak Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevi bıraktığını duyurdu.
Tonoyan, 2018 yılından bu yana savunma bakanlığı görevini yürütüyordu.
Azerbaycan topraklarını yıllardır işgal altında tutan Ermenistan, son dönemde taciz atışlarında bulunmuş, sivilleri hedef almıştı.
Bakü yönetiminin topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı harekatın ardından, Ermenistan hezimete uğradı.
Yenilgiyi kabul eden Erivan yönetimi, iç kamuoyundan ağır eleştiriler almaya başladı.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
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