Ermenistan Putin'i tutuklayacak mı?

11 Eylül’de ABD ile askeri tatbikat başlatan Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın son hamlesi, Roma Tüzüğü’nü onaylayacağını açıklamak oldu.

Ermenistan’ın tüzüğü onaylaması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i tutuklayabileceği belirtiliyor.

Ermenistan’ın 1 Ekim 1999’da imzaladığı Roma Tüzüğü o tarihten bu yana parlamentoda onay bekliyor.

Tüzüğün Ermenistan’da onaylanması halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan topraklarına ayak bastığında tutuklanabilecek.

Paşinyan Rusya'yı hedef aldı

Mahkeme, 17 Mart’ta Putin hakkında Ukrayna’da işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklama emri çıkarmıştı.

[Ermenistan Başkanı Paşinyan ile Rusya Devlet Başkanı Putin (2022) | Fotoğraf: Reuters]

Geçtiğimiz günlerde Amerikan dergisi Politico’ya konuşan Paşinyan, “Ukrayna savaşının bir sonucu olarak Rusya’nın kabiliyetlerinin değiştiğini” ve kendilerini koruması için artık “Büyük kurtarıcıya” bel bağlayamayacaklarını belirterek Rusya’yı hedef aldı.

Paşinyan’ın açıklamalarını, Ermenistan’ın Ukrayna’ya yardım gönderme kararı izledi.

Putin'den uyarı gibi açıklama

Söz konusu karar sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı Erivan'a nota verdi.

Rusya lideri Vladimir Putin hafta başında Paşinyan’ın Moskova’yı hedef alan çıkışlarına uyarı niteliğinde bir değerlendirmede bulundu.

Putin, “Ermenistan yönetimi Prag’da imzaladığı belge ile Azerbaycan’ın Karabağ üzerindeki egemenliğini tanıdı. Karabağ’ın statüsünün tartışılmasının bir anlamı yok” sözleri ile Ermenistan’ın işgalci olduğunu beyan etti.