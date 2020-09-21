Haber Giriş: Kaynak: AA
Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmada Azerbaycan askeri şehit oldu
Ermenistan-Azerbaycan sınırında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşte bir askerin şehit olduğu bildirildi.
Bakanlık yetkililerinin, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunduğu belirtilen açıklamada, durumun gerginleşmesinin sorumlusunun Ermenistan yönetimi olduğu vurgulandı.
Etiketler: Ermenistan Azerbaycan sınır çatışma şehitSon Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 10:48
Son Haberler
- 10:52
- 10:50
- 10:49
- 10:47
- 10:47
Sıradaki Haber
Filistin, Katar ve Cezayir'in normalleşme karşıtı duruşunu takdir etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz