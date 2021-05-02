Sosyal medyaya paylaşılan görüntülerde, Ermenistan askerleri Azerbaycan sınır muhafızlarının koruduğu bölgeye gelerek hak iddiasında bulunduğu görüldü.



Bölgenin kendilerine ait olduğunu iddia eden Ermenistan askerleri, zorla geçiş yapmaya çalıştı.

İlerleme girişimleri, Azerbaycanlı komutan tarafından engellendi.

Provokasyon girişimi Azerbaycan tarafının sağduyusu sayesinde olaysız sona erdi.