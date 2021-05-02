Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 15:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ermenistan askerlerinin provokasyon girişimi kamerada
Ermenistan askerlerinin Karabağ sınırında Azerbaycan sınır muhafızlarına yönelik provokasyon girişiminin görüntüleri ortaya çıktı.
Sosyal medyaya paylaşılan görüntülerde, Ermenistan askerleri Azerbaycan sınır muhafızlarının koruduğu bölgeye gelerek hak iddiasında bulunduğu görüldü.
Bölgenin kendilerine ait olduğunu iddia eden Ermenistan askerleri, zorla geçiş yapmaya çalıştı.
İlerleme girişimleri, Azerbaycanlı komutan tarafından engellendi.
Provokasyon girişimi Azerbaycan tarafının sağduyusu sayesinde olaysız sona erdi.
Etiketler: Azerbaycan Dağlık Karabağ
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