Ermenistan bir kez daha ateşkesi ihlal etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"6 Eylül günü 19:50-01:20 arası, Ermeni silahlı kuvvetlerine ait birlikler, Basargeçer'e bağlı Yukarı Shorja ve Noravan yerleşimleri yönlerinde bulunan mevzilerden, ordumuza bağlı Kelbecer ilçesi ve Laçın ilçesine bağlı Ahmedli yerleşim birimlerine ait mevzilere aralıklı olarak çeşitli kalibre ateşli silahlarla ateş açıldı."

Öte yandan Azerbaycan ordusunun misilleme ateşi açtığı açıklamaya eklendi.