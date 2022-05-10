Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığınndan yapılan açıklamada, Kelbecer ilinin Yukarı Ayrım köyü istikametindeki mevziler, dün akşam saatlerinde Basargeçer ilinin Azizli köyündeki Ermeni mevzilerinden belirli aralıklarla ateş altına alındı.
Azerbaycan ordusunun gerekli önlemleri aldığı, personel ve ekipman kaybının bulunmadığı belirtildi.
Açıklamadan bölgede durumun stabil olduğu ve operasyonel koşulların Azerbaycan askerlerinin tam kontrolü altında bulunduğunun altı çizildi.
Etiketler: Ermenistan Azerbaycan
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