Endonezya’da 1945'de bağımsızlık sonrası ülkenin ilk Devlet Başkanı Ahmed Sukarno’nun 1957’de ilk kez ortaya attığı ve mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo'nun 2017’de tekrar gündeme getirdiği başkent Cakarta'nın taşınması hedefinde sona yaklaşıldı.

Geçen yıldan bu yana başkentin taşınması planına ilişkin ilgili bakanlıklar ve yetkililerinin yürüttüğü fizibilite çalışmal arı büyük ölçüde tamamlandı.

Başkan Widodo, geçen hafta, meclisten, ilgili planın onaylanmasını istedi.

Başkentin taşınması konusunda kararlı olduklarını kaydeden Widodo, halktan da destek talep etti.

Taşınmaya zorlayan nedenler

Son yıllarda özellikle artan trafik, hava kirliliği, içme suyu sorunu, altyapı yetersizlikleri ve artan nüfus, başkent Cakarta'yı yer değişikliğine zorlayan başlıca nedenler olarak gösteriliyor.

Bir araştırmaya göre, yüzde 40’ı deniz seviyesinin altında kalan ve su seviyesinin altına hızla batmaya devam eden başkentin, 2050’de üçte birinin su altında kalma ihtimali bulunuyor.

Atık suların sadece yüzde 4’ünün arıtıldığı başkentte, temiz su dağıtımında yeterli altyapının sağlanamamasından dolayı halkın çoğunluğunun yer altı sularını çekmesi büyük bir alanda toprak tabakasının da göçmesine neden oluyor.

Başkentteki trafik sorununun her yıl milyonlarca dolarlık zarara neden olduğu hesaplanıyor.

Kalimantan bölgesinde ormanlık alana kurulacak

Yeni başkent için Tanah Bumbu ve Penajam adları gündeme gelse de Orta Kalimantan eyaletinin başkenti Palangkaraya öne çıkıyor.

Cakarta'nın, yanardağ, fay hattı ve nehirlerden uzak bir noktada kurulmasının planlandığı ve doğal afetlere karşı daha az risk taşıdığı düşünülen Kalimantan bölgesinin ihtimaller arasında olduğu kaydedildi.

Yeni başkent için uygun görülen bölgenin bu yıl içinde açıklanması bekleniyor.

Yeni başkentin inşa çalışmalarının 2021'de ve ilk taşınma işleminin 2024'de başlaması bekleniyor.

Yeni başkentin yaklaşık 33 milyar dolara mal olması öngörülüyor.

Altyapı sorunu yaşayan ikinci bir Cakarta istenmiyor

Endonezya hükümeti, altyapı sorunu olmayan ve sadece merkez hükümet için hizmet sağlayan yeni bir başkent kurmak istiyor.

260 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın dördüncü kalabalık ülkesi Endonezya'da hükümet, yeni başkentin iyi planlanarak ikinci bir Cakarta'ya dönüşmesini istemiyor.

Kaynak: AA